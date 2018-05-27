Ліга чемпіонів у Києві: перемога «Реалу», затримання поліцією 18 провокаторів

Мадридський “Реал” виграв Лігу Чемпіонів у сезоні 2017/2018. У фінальному матчі, що проходив в Києві на НСК “Олімпіському” мадридці з рахунком 3:1 здолали англійський “Ліверпуль”. Про це повідомляє УП.

Для “Реала” цей виграш Ліги Чемпіонів став третім поспіль. Тим самим мадридці повторили власний рекорд, що був встановлений в 60-х роках минулого століття.

Перший тайм матчу став драматичним для двох граців обох команд. Вже на 20-х хвилинах першого тайму “Ліверпуль” позбувся свого головного бомбардира Салаха, котрий отримав ушкодження плеча в боротьбі із Серхіо Рамосом. Салах залишав поле зі сльозами на очах і це була найголовніша втрата для “мерсісайдців”. Та ж сама доля спіткала через кілька хвилин і захисника “Реала” Карвахаля, що також був замінений.

Що стосується самої гри, то у перші 45-ть хвилин територіальна перевага була в мадридців, але єдиний удар у площину воріт був саме у “Ліверпуля”.

Другий тайм вийшов веселішим. Вже на 47-й хвилині після удару Іско англійців рятує поперечка воріт. Далі настав час неприємно дивувати воротаря “Ліверпуля” Каріуса. На 51-й хвилині Каріус невдало викидає м`яча біля власних воріт і Бензема підставляє ногу, і круглий закотився у сітку воріт – 1:0.

“Ліверпуль” доволі швидко відігрався. Після подачі стандарту та скидки від Ловрена Мане пробиває ворота “Реала” – 1:1. Англійці через кілька хвилин могли вийти вперед. Після удару Мане ворота “Реала” рятує штанга.

На 64-й хвилині вдало вийшов на заміну Гарет Бейл, який чудовим ударом через себе пробиває у верхній кут воріт англійського клубу – 2:1. Мав єдину нагоду забити в цій зустрічі і Кріштіану Роналду, але його удар заблокував Робертсон.

Зіпсував кінцівку цієї гри знову таки Каріус. Після нескладного удару Бейла м`яч залітає від рук воротаря у сітку воріт “Ліверпуля” – 3:1. На цьому боротьба “Ліверпуля” скінчилася. Після гри Каріус зі сльозами на очах просив вибачення у фанів “Ліверпуля”, а “Реал” святкував свою 13-ту перемогу у Лізі Чемпіонів.

Також додамо, що фінальний матч Ліги чемпіонів пройшов без серйозних порушень – після поєдинку біля стадіону затримали 18 осіб, які провокували бійку із вболівальниками.

Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, передає відділ комунікації відомства.

Зазначається, що правоохоронці працювали у посиленому режимі.

“На футбольному матчі були присутні близько 50 тисяч громадян. Усе пройшло досить спокійно. Було дві сутички між вболівальниками. Стюарди, а потім поліцейські вивели правопорушників, з якими поспілкувалися за межами стадіону”, – підкреслив Крищенко.

“По закінченню матчу кілька молодиків намагалися вчинити бійку, однак правоохоронці затримали 18 осіб та доставили в районне управління поліції. У подальшому їх діям буде надана правова оцінка”, – додав він.

“Станом на 00:35 відбулася повна евакуація відвідувачів з НСК “Олімпійський”, а частина вболівальників, а це приблизно до 5 тисяч фанів “Ліверпуля” із парку Шевченка, вже відбула до аеропорту “Бориспіль”. Ситуація на основних спортивних локаціях контрольована”, – зазначив голова Нацполіції Києва.

“Наряди продовжують у посиленому режимі охороняти правопорядок, аби попередити конфліктні ситуації і провокації. Якщо будуть сутички – будемо їх припиняти”, – заявив Крищенко.