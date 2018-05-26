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У Львові проведуть мистецький перформанс на підтримку Сенцова

Дарина Смеречанська

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На площі Ринок 28 травня о 18.00 розпочнеться  масова правозахисна акція «Вони досі там» з вимогою звільнення політв’язнів, які перебувають на території Російської Федерації.
Акція відбудеться на підтримку голодування Олега Сенцова. Про це повідомляє ГО «Форум видавців».

 

Акція полягатиме у проведенні мистецького перформансу із порожніми стільцями, відповідно до кількості політичних ув’язнених), виставленими у формі ґрат із їхніми іменами. Водночас зачитуватимуться усі імена, дати та локації ув’язнення на території РФ та відбуватиметься збір підписів.

«Вже понад десять днів триває голодування Олега Сенцова. Але не забуваємо, заради кого і чого Олег пішов на цей мужній крок. Сьогодні у в’язницях Росії за сфабрикованими політичними звинуваченнями перебувають більше 70 громадян України та кримських татар. Ця цифра змінюється, бо за ґрати в РФ постійно потрапляють нові й нові наші співгромадяни. В Україні ні вони, ні їхні родичі досі не мають належного правового статусу та соціальних гарантій, відповідні законопроекти досі не поставлені на розгляд у Верховній Раді України. Офіційна реакція України на ситуацію з власними громадянами, незаконно утримуваними в РФ – спорадична і млява», – наголошують організатори.

Організатори акції вимагають у президента та парламенту України створити пост спецпредставника з прав українських політв’язнів, які утримуються в Росії та на території окупованого Криму; якнайшвидшої розробки та ухвалення адекватного закону, який буде визначати статус «політичних ув’язнених» та регулювати питання соціального захисту, підтримки та гарантій для них та членів родин усіх категорій незаконно утримуваних на території країни-агресора осіб.

Також активісти вимагають від Верховної ради України звернутися до парламентарів західних держав з вимогою посилити політичний та економічний тиск на РФ як країни, яка грубо та свавільно порушує усі існуючі міжнародні стандарти, норми, домовленості та свободи; запровадження персональних санкцій щодо тих, хто причетний до фабрикування політичних справ і насильства стосовно політичних в’язнів, які опинилися в заручниках у РФ.

 

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