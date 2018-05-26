Із 1 червня зміняться правила перевезення домашніх тварин закордон

Із 1 червня в Україні змінюють правила перевезення домашніх тварин за межі країни. Про це повідомляє прес-центр Держпродпотребслужби України, передає УНІАН.

«До відома власників домашніх тварин (кішок, собак): змінено правила супроводу домашніх тварин, ветеринарно-санітарним паспортом», — йдеться в повідомленні. Так, тепер це можна буде зробити, маючи ветеринарно-санітарний паспорт на домашню тварину встановленого зразка. У Держпродпотребслужбі посилаються на наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 1 серпня 2014 року № 288, зареєстрований в Мін’юсті 03.10.2014 за № 1202/25979.

Згідно з документом, були змінені правила заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимоги до їх обліку, зокрема, що стосується визначення єдиної форми бланка ветеринарно-санітарного паспорта на домашніх собак і кішок. Підставою для оформлення ветеринарно-санітарного паспорта є:

1) клінічний огляд тварини;

2) наявність відповідних діагностичних, профілактично-лікувальних обробок (дегельмінтизації), включаючи дослідження і щеплення (сказ та інші інфекційні хвороби в залежності від виду тварини). Як зазначається, видача ветеринарного паспорта на домашню тварину передбачена Законом України «Про ветеринарну медицину». Цю послугу надають Госпродпотребслужба, органи і установи, що належать до сфери її управління. Розмір плати за надання адміністративної документа затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 641. Вартість оформлення документа становить 51 грн. 29 коп. Зараз Держпродпотребслужба вживає заходів щодо припинення видачі ветеринарно-санітарних паспортів для домашніх тварин невстановленої форми. Крім того, уточнюється, що право надання такої держпослуги мають тільки державні установи ветеринарної медицини — державні лікарні ветеринарної медицини району, міста, області.