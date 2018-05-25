Для українців газ може подорожчати до 70%

Приведення цін на газ для населення до ринкового рівня призведе до їх збільшення на 60-70%. Про заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк, передає Укрінформ.

“Зараз перегляд становить +60-70%” – сказав Вовк.

За його словами, якби питання перегляду тарифів було б вирішене одразу, коли його ініціювало МВФ, підвищення відбулося б у межах 10-15%.

Як повідомлялося, ключовими вимогами МВФ до України на сьогодні є створення антикорупційного суду та перегляд ціни на газ для населення.

Дмитро Вовк відмовився від планів на подальшу роботу в статусі глави Нацкомісії з регулювання енергетики, пише ЕП з посиланням на джерело на ринку. Подробиць видання не наводить, обмежившись інформацією про те, що відповідне рішення було погоджено з вищим керівництвом країни.

Як відомо, повноваження Дмитра Вовка закінчуються 26 травня.