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В 11 областях України смертність від інфаркту знизилась на 20%, - МОЗ

Юлія Шпак

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Смертність від інфаркту в 11 областях знизилась на 20%. Такі показники у порівнянні з 2015 роком зафіксували у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській (разом з Києвом), Львівській, Одеській, Полтавській, Черкаській, Харківській і Херсонській. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

 

У відомстві зазначають, що у цих регіонах активно впроваджується нова система надання допомоги при інфаркті міокарда.

Одна із основних причин такої статистики – стратегічний фокус держави на розбудові мережі кардіологічних центрів та впровадженні безоплатного стентування в екстрених випадках для пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST.

Нові технології, впроваджені в кардіоцентрах, рятують життя пацієнтів, які раніше помирали через недостатню технічну оснащеність медичних установ і відсутність сучасної системи надання допомоги.

Так, наприклад, у реперфузійних центрах показник летальності більш, ніж у два з половиною рази нижчий за середній по Україні (4,6% проти 12,5% відповідно).

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