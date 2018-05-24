Українці увійшли до топ-10 країн, які найбільше витрачають на їжу

Україна входить до ТОП-10 країн світу, які найбільше витрачають на продукти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

«За даними Міністерства сільського господарства США, Україна входить до ТОП-10 країн, громадяни яких найбільше витрачають на продукти. Якщо скласти витрати на харчування, сигарети та алкоголь, то наша країна входить до ТОП-5 держав світу з найвищими витратами», – написав він.

Українці, за даними Сполучених Штатів, витратили в 2016 році 38% від усіх доходів на продукти та 8,1% на алкоголь та сигарети. Тобто, загальні витрати на ці дві групи склали 46,1%.

Країною, де громадяни мають найменші витрати на продукти та шкідливі звички, є Сполучені Штати. Американці позаминулого року витратили лише 6,3% своїх доходів на харчування та 2% на алкоголь та сигарети, що складає загалом 8,3%.

У Європі найменші витрати в британців – лише 8,1% на продукти та 3,8% на віскі та сигари. Останнє місце за дослідженнями в Нігерії, громадяни якої на все це витрачають майже 60%.

«Наші сусіди поляки витрачають на харчування 16,5% та 6,2% пропивають. Китайці проїдають 22,5% та ще 2,3% платять за згубні звички. У Єгипті, до якого багато українців їздять відпочивати, 36,7% доходів витрачається на їжу та 4,5% на тютюн. Як би сказала одна знана людина в нашій країні, – більше українців люблять їсти та пити лише нігерійці, кенійці та камерунці. Але лише за рахунок харчування, оскільки витрати на міцні напої та куріння в них у рази менше.

Але як з’ясувалось, ми любимо не тільки їсти, але й пити та палити. По сукупним витратам сімей на погані звички українці також входять до п’ятірки країн світу з найбільшими витратами. Вперед ми пропустили лише Естонію, Білорусь, Угорщину та Чехію», – зазначив Олексій Дорошенко.

Дослідження за 2016 рік було опубліковано лише наприкінці 2017 року, тому є найсвіжішим. Вивчення витрат відбувається в 92 країнах світу. У витратах громадян на головні потреби не відбувається щорічно суттєвих змін. Так, за п’ять років досліджень американці зменшили свої витрати на обидві статі на 0,5%, німці, навпаки, збільшили їх на 0,5%, а українці збільшили на 1,1%. Тобто, за даними аграрного відомства США, у 2012 році громадяни нашої країни витрачали сукупно 45% на задоволення потреб у їжі та алкоголі.

«Оскільки такі тенденції є сталими, то це означає, що в найближчі роки витрати українців, порівняно з нашими доходами, не зменшаться. Навіть у разі покращення нашого фінансового становища. Оскільки ми просто будемо купувати більше та якісніше», – підсумував директор Української асоціації постачальників торговельних мереж.