Ремонт доріг у Львові – важка праця чи площина для маніпуляцій?

У старій частині міста Лева є достатньо вулиць та провулків, які потребують капітального ремонту. Ззовні вирішення проблеми видається простим – слід розробити проектно-кошторисну документацію щодо реконструкції, виділити на це кошти, провести тендер та укласти угоду із переможцем – підприємством, яке за найвигіднішою ціною та в найкоротші строки перетворить занедбану часом вулицю у місце, гідне міста високих європейських стандартів!

Хоча мабуть все таки щось ми не врахували…

Що саме – розповів нам Андрій Кухтицький, директор ТОВ «Гарантспецбуд ЛТД» – підприємства із великим досвідом у галузі реконструкцій та будівництва доріг.

«Не всі знають, що під львівськими вуличками ще наприкінці ХІХ століття на замовлення Австрії було збудовано цілу мережу каналізаційних колекторів. Але внаслідок тривалої експлуатації та дії агресивних середовищ, значна частина каналізаційних мереж Львова перебуває у незадовільному технічному стані, та потребує заміни. Це суттєво ускладнює ремонт ділянки дороги, під якою знаходиться такий колектор, та в свою чергу вимагає дуже грунтовного дослідження стану каналізації з середини та відповідальних проектних рішень по усуненню недоліків»,– повідомив Андрій Кухтицький,

Нагадаємо, що саме з такими труднощами зіткнулись будівельники під час реконструкції вул. Городоцької у недалекому 2011 році. Чи не вперше тоді з’явився термін «санація» колектора, тобто відновлення та зміцнення старої каналізаційної мережі.

Такі ж складнощі виникли і цього року, під час реконструкції вул. Замарстинівської, яку здійснювала фірма «Онур».

«Поняття «зміцнення» в даному випадку є доволі відносним, адже в стінках старого колектора утворюється величезна кількість каверн, через які просочується постійно вода, що в свою чергу і є головним руйнівним чинником. Основним завданням є проведення ефективної гідроізоляції по всій ділянці колектора за допомогою найновіших технологічних розробок в цій галузі», – коментує Андрій Кухтицький.

«Для виконання таких робіт ми використовуємо продукцію світових виробників, серед яких кращим, на нашу думку, є німецький МЦ Баухемі. Хоча зараз на ринку з’являються і місцеві постачальники, які пропонують власну «новітню» технологію та «унікальний» продукт задля легкого заробітку. Тому дуже важливо цікавитись цією проблематикою і знати світовий ринок, аби не попастись на рекламу таких постачальників», – зазначає директор фірми «Гарантспецбуд ЛТД».

«Зокрема, під час виконання у 2017 році будівельних робіт із відновлення вже всім відомого колектора по вул. Котляревського, у проектно-кошторисній документації ми зустріли такий матеріал , як «Технопур 1» та «Технопур 2», який згідно пояснювальної записки і мав використовуватись для гідроізоляції та зміцнення стінок колектора.

Як з’ясувалося згодом, проектна організація виконувала розробку даної проектно-кошторисної документації «під» постачальника «Технопуру» та водночас і виконавця робіт по його застосуванню – власне саме це підприємство нав’язували нам у субпідрядники, про що я вже повідомляв ЗМІ. Один лиш той факт, що проектна організація – розробник кошторисної документації знаходиться за тією ж адресою, що і фірма-постачальник «Технопуру», а саме у м. Львові по вул. Науковій, 5, вже багато про що говорить.

Але оскільки на момент виконання робіт цей матеріал не проходив жодних сертифікаційних випробовувань, то ми не ризикнули сліпо довіряти наданим технічним умовам, та з відома замовника провели заміну цього матеріалу на продукт світового виробника без збільшення ціни», – згадує Кухтицький.

«Тепер мусимо з «легкої» руки так званих «виробників» цього матеріалу доводити в суді, що така заміна матеріалу на містить жодних ознак злочину», – додає директор ТОВ «Гарантспецбуд ЛТД».

З доступних джерел ми дізнались, що продукцію під назвою «Технопур» виготовляє також російський товаровиробник «ЗелТехПрогрес» (ООО НПО «ЗелТехПрогресс», Москва), що призначена для гідроізоляції підземних і заглиблених споруд з бетону.

Серед країн Євросоюзу теж є кому похвалитись такою технологією – у Республіці Словенії на однойменному підприємстві «TEHNOPUR d.o.o.» виготовляється та реалізовується гідроізоляційний матеріал «TehnoPur», права на розробку якого заявляє зазначене підприємство на своєму офіційному сайті.

«Але це ще питання, чи має бодай щось спільне «унікальний» львівський «Технопур» з продуктами світових виробників з однойменною назвою», – зазначає Кухтицький.

«На сьогоднішній день нами здобуто достатньо фактів, які свідчать про «просування» та використання несертифікованого на той час вищезгаданого гідроізоляційного матеріалу на складних об’єктах будівництва, що може в будь-який момент призвести до аварійного стану реконструйованих з його застосуванням каналізаційних мереж Львова. Адже так звана технологія виготовлення матеріалу «Технопур» була «родзинкою» підприємства-виробника, яка ретельно приховувалась. А тому зараз неможливо встановити, чим саме заліплялись тріщини в каналізаційних колекторах в період 2015 – 2017 років», – застерігає директор ТОВ «Гарантспецбуд ЛТД».