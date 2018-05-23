Завтра у нічному клубі влаштують дискотеку для львівських пенсіонерів

Завтра, 24 квітня, у одному з львівських нічних клубів Львова відбудеться дискотека для львів’ян поважного віку. Захід проходитиме у рамках соціального проекту «Сиві і щасливі», що цього місяця стартував у Львові. Про це інформують організатори.

«Сиві і щасливі» – це спільний проект відділення соціальної адаптації Львівського міського територіального центру (ЛМТЦ) і Perfect PR – агенції публічних комунікацій. Проект покликаний показати суспільству, що життя людей поважного віку може бути активним, якісним, веселим та цікавим.

Дискотека для львів’ян поважного віку відбудеться завтра, 24 травня. Початок о 16:00 год. Адреса нічного клубу «Picasso»: м. Львів, вул. Зелена, 88.

Для детальнішої інформації звертайтесь за тел.: +38 097 443 65 48, Наталя Колодій, керівник відділення соціальної адаптації Львівського міського територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).