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Завтра у нічному клубі влаштують дискотеку для львівських пенсіонерів

Дарина Смеречанська

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Завтра, 24 квітня, у одному з львівських нічних клубів Львова відбудеться дискотека для львів’ян поважного віку. Захід проходитиме у рамках соціального проекту «Сиві  і щасливі», що цього місяця стартував у Львові. Про це інформують організатори.

 

«Сиві і щасливі» – це спільний проект відділення соціальної адаптації Львівського міського територіального центру (ЛМТЦ) і Perfect PR – агенції публічних комунікацій. Проект покликаний показати суспільству, що життя людей поважного віку може бути активним, якісним, веселим та цікавим.

Дискотека для львів’ян поважного віку відбудеться завтра, 24 травня. Початок о 16:00 год. Адреса нічного клубу «Picasso»: м. Львів, вул. Зелена, 88.

Для детальнішої інформації звертайтесь за тел.: +38 097 443 65 48, Наталя Колодій, керівник відділення соціальної адаптації Львівського міського територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

 

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