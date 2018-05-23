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У Білорусі дали 8 років «за шпигунство» українському журналісту

Омелян Шевчук

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Верховний суд Білорусі засудив українського журналіста Павла Шаройка до більш як восьми років позбавлення волі, звинувативши у шпигунстві. Про це журналістам перед початком форуму «Мінського діалогу» повідомив посол України в Білорусі Ігор Кизим, передає УП із посиланням на білоруське видання TUT.BY.

 

«Зараз Шаройко перебуває в СІЗО КДБ. Днями його відвідував український консул, на умови утримання засуджений не скаржиться”, – розповів посол.

Він додав, що з Шаройко також бачилася його дружина.

17 листопада 2017 року стало відомо, що в Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста «Українського радіо» Павла Шаройка.

27 листопада Шаройку висунули звинувачення за статтею «шпигунство».

У лютому повідомлялося, що Верховний суд Білорусі розглядає в закритому режимі справу Шаройка.

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