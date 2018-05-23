Рада почала розглядати створення Антикорупційного суду

Народні депутати розпочали розгляд у другому читані законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Про початок розгляду заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

Він відзначив, що сам закон невеликий – на 19 сторінок, але має чимало правок.

«Зі спеціалістами Венеційської комісії ми змогли узгодити 13 з 14 рекомендацій. Це важливий крок вперед. Але, на жаль, ми не змогли усі правки налагодити», – сказав Парубій.

Він закликав розпочати розгляд законопроекту з узгоджених правок, а неузгоджені, які комітет пропонував вирішувати у залі ВР, залишити на кінець розгляду (у четвер – ред).

«1927 правок. Очевидно, ми сьогодні зможемо лише почати розгляд. Головна робота у нас буде завтра. Очевидно, дискусії будуть складні. Ми будемо мати змогу проводити дискусії з колегами з Венеційської комісії і сьогодні протягом розгляду», – сказав Парубій.

Він додав, що фактично усі неузгоджені правки стосуються однієї теми – повноважень громадської ради міжнародних експертів.

“Це буде окрема тема. Думаю, ми зможемо знайти по ній консенсус», – сказав Парубій і запросив до слова голову комітету з питань правової політики і правосуддя Руслана Князевича.

Як повідомлялося, 21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.

У той же час комітет не визначився щодо двох положень законопроекту, у тому числі щодо ключового з них – права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

УП