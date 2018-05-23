Порошенко затвердив День морської піхоти

Морські піхотинці отримали нові однострої та новий День морської піхоти України. Про це повідомив Президент України на своєму Фейсбуці.

За словами Петра Порошенка, від сьогодні у морпіхів України змінюється однострій.

«Сьогодні історичний день:100 років тому була створена морська піхота України. Віднині колір беретів українського морпіха набуває відтінку морської хвилі, як штормове Чорне й Азовське море. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях вдома і в музеях, визволяти Україну в ході операції Об’єднаних сил морська піхота від сьогодні буде в новому однострої», – повідомив він.

Окрім того Президент України підписав указ про призначення нової дати свята морпіхів.

«Виходячи із нашого власного історичного календаря, ухвалив рішення встановити новий День морської піхоти України, який віднині відзначатиметься на державному рівні 23 травня. Підписав відповідний Указ», – повідомив Петро Порошенко.