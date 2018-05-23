На Рівненщині незаконно скинули кілька фур львівського сміття

Сьогодні вночі на територію села Кам’янка Березнівського району Рівненської області незаконно вивезли кілька фур із львівським сміттям. Про це повідомляє «Радіо Трек».

Сільський голова Світлана Парфенюк розповіла, що це вже четвертий подібний випадок за останні півроку.

«Після першого, у листопаді минулого року, місцеві мешканці вирішили влаштувати на «проблемному» місці нічні чергування. Кілька місяців пройшло без інцидентів, а наступний випадок зафіксували вже перед Великоднем – 6 квітня. Тоді чергування відновили», – зазначила вона.

Світлана Парфенюк пояснила, як вдалося розпізнати львівське сміття:

«Кожен раз, коли ці сюрпризи в нас ставалися, ми ставали до роботи і шукали в пакетах зі сміттям квитанції, накладні, касові чеки, навіть податкову звітність. Все знайдене свідчило, що сміття саме зі Львова. Все це ми передали в поліцію».

Також вона поінформувала, що звернулася до правоохоронних органів, щоб на постах відслідковували великогабаритні автомобілі та оглядали вміст вантажів.

«На сьогодні ми вирішили, що поставимо металеві ворота, які по висоті не пропустять фуру, хоча це не вихід, бо можуть зрізати. Також поставимо бетонні брили. Будемо чергувати», – додала Світлана Парфенюк.

Яке наголошує видання, все викинуте сміття, починаючи з минулого року, знаходиться там, де його й скинули. Голова сільради зверталася до своїх колег із сусідніх районів, аби захоронити сміття на їхніх сміттєзвалищах, але ніхто на це не погодився. В її планах – створення на проблемному місці власного сміттєзвалища, однак, на це потрібен час.

Фото: Радіо Трек