ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян кличуть на патріотичний велопробіг до Зашкова

Дарина Смеречанська

|

Львів’ян запрошують взяти участь у велопробізі «Від Степана до Євгена», який стартує 16 червня о 10.00 від пам’ятника С.Бандері у Львові. Про це повідомляють організатори.

 

«Від Степана до Євгена» – не просто прогулянка велосипедами за місто. Традиційний велопробіг відбувається з метою вшанування пам’яті великої людини, провідника української нації, полковника армії УНР, коменданта УВО, голови Проводу українських націоналістів, першого голови ОУН — Євгена Коновальця», – зазначають організатори.

Маршрут: Львів – Зашків (Пам’ятник Бандері – вул. Бандери – вул. Коперніка – пр. Свободи – пл.Різні – пр.Чорновола – вул. Липинського – вул. Хмельницького – Великі Грибовичі – Великий Дорошів – Зашків, Садиба Коновальця.)

Учасників велопробігу просять брати з собою символіку – синьо-жовтий або червоно-чорний прапор.

Зареєструватися можна тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
У перший клас по-новому
Вероніка РОЙ
У перший клас по-новому

Ніяких домашніх завдань, жодних оцінок та навчання без «Букваря»… Це ще не весь список нововведень, які чекають українсь...

Відкриваймо Україну разом
Марина ТЕРНЯК
Відкриваймо Україну разом

Туристичний магніт України – старовинний Львів – готується прийняти гостей, які приїздять сюди влітку на численні фестив...

День вишиванки з «АТБ»
Петро АДАМЕНКО
День вишиванки з «АТБ»

Ініціатива чернівецьких студентів, які понад десять років тому в третій четвер травня вдягли вишиванки на заняття, стала...

Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Keep calm і #ЩастиНаЗНО. Поради абітурієнтам, як не провалити тестування

До першого зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року залишився ОДИН ТИЖДЕНЬ! Звучить страшно… Проте саме цим відчуття...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...