Львів'ян кличуть на патріотичний велопробіг до Зашкова

Львів’ян запрошують взяти участь у велопробізі «Від Степана до Євгена», який стартує 16 червня о 10.00 від пам’ятника С.Бандері у Львові. Про це повідомляють організатори.

«Від Степана до Євгена» – не просто прогулянка велосипедами за місто. Традиційний велопробіг відбувається з метою вшанування пам’яті великої людини, провідника української нації, полковника армії УНР, коменданта УВО, голови Проводу українських націоналістів, першого голови ОУН — Євгена Коновальця», – зазначають організатори.

Маршрут: Львів – Зашків (Пам’ятник Бандері – вул. Бандери – вул. Коперніка – пр. Свободи – пл.Різні – пр.Чорновола – вул. Липинського – вул. Хмельницького – Великі Грибовичі – Великий Дорошів – Зашків, Садиба Коновальця.)

Учасників велопробігу просять брати з собою символіку – синьо-жовтий або червоно-чорний прапор.

Зареєструватися можна тут.