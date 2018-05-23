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ДСНС виявила 167 тисяч порушень пожежної безпеки у ТЦ, школах, садках і лікарнях

Дарина Смеречанська

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Державна служба з надзвичайних ситуацій перевірила понад 13 тисяч торгівельних центрів, лікарень, шкіл та дитячих садочків, де знайшла 167 тисяч порушень  із забезпечення протипожежної безпеки. Про це у середу під час засідання уряду заявив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає УП.

 

За його словами, запланована перевірка 32 тисяч об’єктів масового скупчення людей, з яких більше 4 тисяч ТРЦ, майже 2 тисячі лікарень зі стаціонарним лікуванням та понад 25 тисяч шкіл та дитячих садочків.

Зазначається, що вже перевірено 13360 об’єктів, що складає 41% від запланованої кількості, з яких 10720 дошкільні ті шкільні навчальні заклади. 500 лікарень та 2140 ТРЦ.

“Перевірками виявлено понад 167 тисячі порушень, з яких 63 тисячі не усувалися протягом тривалого часу”, – сказав Чечоткін.

Він зазначив, що найгірший стан з виконання приписів склався на об’єктах, розташованих у Чернівецькій області, де не виконано 59% раніше запропонованих заходів, у Волинській – 57%, Дніпропетровській – 55% та Одеській – 54%.

“Всього на керівників об’єктів накладень 12837 адміністративних стягнень. За порушення до суду подано на закриття 405 об’єктів. З них 155 ТРЦ, 30 лікарень, 220 дошкільних і шкільних закладів”, – сказав голова ДСНС.

Він додав, що аналіз перевірок показав, що окрім порушень загального характеру, існують і системні проблеми.

За його даними, у кожному восьмому ТРЦ виявлено порушення щодо утримання шляхів евакуації.

“Більше 30% ТРЦ не в повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння, понад 45% не обладнані системами протипожежного захисту або дані системи знаходяться в неробочому стані та не обслуговуються”, – заявив Чечоткін.

Керівник служби також зазначив, що під час проведення профілактичних заходів, було 36 випадків недопуску співробітників ДСНС до перевірок, серед яких найбільше таких випадків у Херсонській області – 11 і у Миколаєвській – 9.

Поскаржився голова держслужби з надзвичайних ситуацій і на проблему із забезпеченням протипожежної безпеки у школах, дитсадках та лікарнях.

За його словами, майже у кожній десятій будівлі виявлені порушення на шляхах евакуації, кожна четверта не в повній мірі забезпечена вогнегасниками і 60% будівель не дообладнані протипожежною автоматикою”, – заявив Чечоткін.

Він додав, що перевірки будуть завершені до кінця червня, у гіршому випадку – у перші тиждень-два липня.

 

 

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