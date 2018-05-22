Відкриваймо Україну разом

Туристичний магніт України – старовинний Львів – готується прийняти гостей, які приїздять сюди влітку на численні фестивалі чи просто на прогулянки містом Лева. Уважному та спостережливому туристу він щороку дає змогу робити нові відкриття. Неповторна архітектура, культурна атмосфера, безліч гостинних кафе та ресторанів — все це з року в рік вабить до Львова тисячі туристів.

І тривалий відпочинок, і тур вихідного дня подарують туристу цікаву місцеву оповідь чи легенду, нададуть можливість насолодитися пейзажами та побачити унікальні місця. Україна багата на них, а у Львові вони — на кожному кроці. Тому будь-яка мандрівка сюди завжди є неповторною.

Дістатися до міста можна потягом, автобусом чи на власному авто, а відпочити у безлічі гостинних садиб, хостелів чи готелів.

Але серед усього цього розмаїття нових місць і вражень є й одне звичне для мешканця будь-якого куточка України. Це національна мережа магазинів-дискаунтерів «АТБ».

951 магазин по всій території Україні щодня обслуговує понад три мільйони покупців. Тому кожен українець завжди знає: «АТБ» скрізь зустріне якісним сервісом і запропонує товари гарної якості. Адже у мережі магазинів-дискаунтерів впроваджено європейську систему контролю якості продукції.

Крім того, політика мережі «АТБ» передбачає тісну співпрацю з місцевими постачальниками. Зараз ці магазини все частіше відкривають у західних і південних регіонах України. На мапі «АТБ» з’явилися такі міста, як Сокаль, Яворів, Борислав, Новояворівськ, Калуш, Тернопіль, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Білгород-Дністровський, Немирів, Винники та багато інших.

«Кожний регіон — а мережа «АТБ» представлена у 22 областях країни — унікальний. Незабаром ми впровадимо товарні маркування, якими будемо позначати продукцію місцевого виробництва. Вони відображатимуть неповторну культуру та дух Львова. Це сприятиме культурному обміну та знайомству з його спадщиною. У новому маркуванні для товарів ми покажемо та підкреслимо індивідуальні особливості кожного регіону», — розповіла Наталія Шаповалова, заступник генерального директора ТОВ «АТБ-маркет».

Із понад 3 500 товарних позицій на полицях даних магазинів значна частина товарів — місцевого виробництва. Таким чином компанія підтримує економіку регіонів присутності. Завдяки цьому покупці завжди мають змогу придбати товари на 10–15% дешевше від середньоринкових цін. Тож для тих, хто подорожує, закупівлі в «АТБ» — це і гарна можливість заощадити, і хороша нагода познайомитись із продуктами місцевого виробництва.

«Співпраця з відомими місцевими виробниками та постачальниками допомагає мережі «АТБ» скоротити транспортні та рекламні витрати — це і є секрет наших порівняно невисоких цін. А уважні покупці, які стежать за нашими акціями та користуються знижками, можуть заощаджувати до 40% на деяких товарах», — розказала Ірина Рум’янцева, директор з торгівлі Західного регіону.

Національна мережа магазинів «АТБ» — це справді унікальний дискаунтер національного масштабу. Європейські стандарти контролю якості товарів і високий рівень обслуговування — запорука довіри мільйонів покупців по всій країні.

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