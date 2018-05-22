В Україні ввели нові правила оцінювання учнів початкових класів

У Міністерстві освіти і науки України підготували нову модель оцінювання для першачків. Нова система покликана замінити стару систему оцінювання де здебільшого велися підрахунок помилок у диктанті чи кількість правильно вирішених задач. При цьому старання та сумлінність школярів не враховувалися, пише УП. Життя.

У МОН переконані, що нова система дозволить оцінити насамперед процес навчання, а не результат, а також досягнення успіху кожного учня.

Зокрема, за запропонованим зразком свідоцтва досягнень учителі оцінюватимуть, як активно дитина працювала на уроці, чи була допитливою, чи добре співпрацювала з іншими, чи була зосереджена, самостійна тощо.

Характеристику особистих досягнень першачків учителі визначатимуть, виходячи не з кількості помилок чи негативної оцінки досягнень учня, а з його моделей поведінки і процесу навчання.

Процес навчання учня визначатиметься за допомогою чотирьох рівнів: «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату з допомогою вчителя», «потребує значної уваги і допомоги».

Таким чином в Новій українській школі хочуть відмовитися від слова «табель».

«Бо значення слова табель – це відомість або список. А школа має надавати учневі і батькам розгорнуту характеристику про досягнення дитини, так як наведено в зразку свідоцтва для 1-го класу», – пояснює міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Нове свідоцтво досягнень надіслали в школи, що вже рік пілотують новий Стандарт початкової освіти для схвалення.

Отримавши зворотній зв’язок із учителями, Міністерство внесе корективи і надасть нову форму оцінювання всім першим класам.

Ця система має запрацювати вже з 2018/2019 навчального року.