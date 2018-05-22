Українську армію треба розбудовувати на традиціях УПА, - Наливайченко у Львові

Лідер громадсько-політичного руху «Справедливість» Валентин Наливайченко, який прибув до Львова з візитом і відвідав військово-патріотичний вишкіл до Дня Героїв, переконаний, що українську армію необхідно розбудовувати на традиціях УПА. Також він наголосив на необхідності прийняття законопроекту «Про Українську добровольчу армію», який «застряг» у Верховній Раді.

«Ми утворили «Справедливість» три роки тому, працюючи над тим, щоб відновити в країні безпеку, щоб патріотична молодь мала можливість служити в гідній армії, правоохоронних органах і СБУ», – зазначив він під час брифінгу журналістам.

Політик наголосив на необхідності узаконення добровольчої армії:

«Народні депутати нині у Верховній Раді ніяк не наважаться проголосувати за добровольчу українську армію, а мали б це зробити, а не розводити балачки щодо закону про національну безпеку. Із першого дня російської агресії нацбезпека була захищена патріотами-добровольцями, волонтерами. Тоді не було навіть зброї, її здобували в бою. Але зараз, за чотири роки війни, буде справедливо дати їм право на добровольчу армію, статус, навчання, забезпечення».

Також лідер громадсько-політичного руху «Справедливість» розкритикував законопроект «Про національну безпеку України», наголосивши, що там нема найголовнішого – статусу для добровольців, волонтерів, медиків.

«У поданому владою законі – ні слова про це. Держава має підтримувати медичні добровольчі шпиталі, добровольчі батальйони, патріотичні організації. Будь-яка держава, яка справді себе захищає, підтримує ось такі вишколи, і на рівні закону, і на рівні бюджету. А зараз цим займаються лише міські громади…Треба брати традиції УПА і втілювати у сучасне українське військо. Тоді ми зможемо і здолаємо зовнішню агресію. В цьому і полягає мій план дій руху «Справедливість», цим і займаємось», – пояснив Валентин Наливайченко.

Водночас він наголосив на тому, що нема політичної волі, щоби переломити ситуацію із корупцією у військовій сфері.

«Насправді корупцію у військовій сфері ми задокументували, коли я вперше прийшов у СБУ, ще у 2007 році. Коли Янукович тільки прийшов до влади, всі його міністри оборони займалися виключно продажем зброї (зокрема, Росії), закривали військові частини в Криму і на Закарпатті, розпродавали військові шпиталі. Вони знекровили, знесилили, розпродали українську армію. Коли в 2014 році почалася агресія, українська армія була без зброї, СБУ – наполовину знищена. Не варто просто говорити про корупцію у військовій сфері, слід жорстко карати за це, якщо зараз це відбувається. А всі, хто раніше розпродав зброю, особливо – агресору, мають бути покарані, а для потрібна цього політична воля», – сказав лідер громадсько-політичного руху «Справедливість».

Окрім цього, Валентин Наливайченко наголосив, що боротиметься за президентське крісло у 2019 році:

«Якщо треба буде боротися за посаду президента, то я не просто готовий, а точно буду це робити. І головне, що для цього є команда».