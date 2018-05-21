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На Львівщині призупинено ретрансляцію радіомовлення та телебачення

Омелян Шевчук

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Сьогодні, 21 травня, на Львівщині здійснюють профілактику телерадіомовлення. Сигнал відсутній не лише на радіочастотах, але й призупинено ефірне мовлення телебачення.

 

«Не лякайтесь, якщо не чуєте нас у своїх радіоприймачах. На Високому Замку відбувається профілактика. Обіцяли завершити до 14:00», – йдеться у повідомленні радіо Львівська хвиля на Фейсбук.

За даними Galinfo, згідно узгодженого графіку планово-профілактичних робіт на 2018 рік виконується піврічне технічне обслуговування антенно-фідерних систем та пристроїв електроживлення РТПС, РТС, РРС та ЦКУ РТ.

«Під час проведення робіт, 21 травня 2018 року, з 2:00 до 14:00, буде вимкнено обладнання, яке задіяне для розповсюдження телевізійних та радіопрограм. З цього приводу в зазначений період повністю або частково буде відсутнє ефірне мовлення як в аналоговому так і в цифровому форматі», – йдеться у повідомленні.

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