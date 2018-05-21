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Львів’ян соціальним роликом закликають допомагати безпритульним тваринам

Соломія Григор'єва

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Львівське комунальне підприємство «Лев», що опікується безпритульними тваринами, з допомогою нового соціального відеоролика запрошує львів’ян лікувати домашніх улюбленців у Першій комунальній ветеринарній клініці, адже кошти за надані послуги для господарських тварин підприємство скеровує на порятунок і лікування тварин-безхатьків.

 

На базі ЛКП «Лев» діє цілодобова Перша комунальна ветеринарна клініка, яка надає медичні послуги безпритульним та домашнім собакам та котам. Там кожен господар собаки чи кота у місті, здійснивши огляд, вакцинацію чи отримавши іншу ветеринарну послугу для свого улюбленця, стане доброчинцем для безпритульних хвостатих.

«Усі кошти від лікування господарських тварин ми скеровуємо на допомогу та порятунок тваринам-безхатькам, які потребують операцій, тривалого лікування та додаткової опіки. Долучайтеся до добрих справ для безпритульних тварин разом з ЛКП «Лев», — наголошують на підприємстві.

ЛКП «Лев» дякує за виробництво ролика студії KurilOff Production, а також акторам та працівникам: Олександру Крайчеку, Олексію Адамчуку, Василю Захарчуку, Соломії Вуйцик, Юрію Скочипцю, Анастасії Гірзекорн, Ярославу Пасічняку.

Контакти клініки: Львів, вул. Промислова, 56, тел.: 068 53−54−545 та 032−252−30−41. Перша комунальна ветеринарна клініка ЛКП «Лев» працює цілодобово.

Звіт ЛКП «Лев» про благодійні надходження для допомоги безпритульним тваринам

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