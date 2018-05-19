За десять років з України араби незаконно вивезли близько півмільйона співочих птахів

В Україні діє організована злочинна група з іноземців-арабів, яка за останні 10 років вивезла з країни контрабандою близько півмільйона диких співочих птахів: щиглів, синичок, чечіток, снігурів, чижів. Про це розповів директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«За нашими даними, це формування, організоване арабами, діє в Україні близько 10 років, вони вивезли літаками близько півмільйона диких співочих птахів. Але це лише вивезено, а під час вилову і транспортування гине удесятеро більше. Україні було завдано збитків у 2,5 млн доларів», – розповів Володимир Борейко.

Він зазначив, що лише за 2017 рік з аеропорту «Жуляни» до Лівану та Оману двадцятьма партіями було вивезено 26 950 щиглів.

За словами еколога, українським птахолови араби платять по 50 грн за одну пташку, у Лівані і ОАЕ за одну пташку вони отримують по 50-70 євро.

«У цих країнах щиглики використовуються як півчі, або ж вони йдуть у їжу, з їхніх язичків роблять паштет, що вважається великим делікатесом», – зазначив Борейко.

Він зауважив, що в цій ситуації Міністерство екології України, яке має видавати дозволи на вивезення птахів, за 10 років жодного разу таких не видавало.

«Тобто до них за дозволами ніхто не звертається, вони дозволу не видають, проте мільйони птахів проходять через наших митників. Останні просто не цікавляться тим, чи є документи на цих птахів. А ветеринари виписують ветеринарні свідоцтва, не уточнюючи, хто справжній власник цих птахів», – пояснив Володимир Борейко.

За його словами, щоб припинити контрабандне вивезення диких співочих птахів з України, необхідно, щоб міністр екології видав доручення екоінспекції щодо вивезення птахів лише із визначеними дозвільними документами.

Фото: птахи України