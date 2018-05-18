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«Укрзалізниця» підвищить ціни на квитки з 30 травня

Юлія Шпак

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ПАТ «Укрзалізниця» з 30 травня підвищить вартість квитків на 12%. Про це агентству «Інтерфакс –Україна» повідомили в прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

 

«Укрзалізниця» проіндексує тарифи на пасажирські перевезення у два етапи: перший етап підвищення цін на квитки на 12% – з 00:00 30 травня, другий етап – також на 12% з 1 жовтня 2018 року.

Загальна індексація становитиме 25%. Відповідний наказ буде опубліковано 29 травня 2018 у «Урядовому кур’єрі».

Як підкреслюють у компанії, остання індексація тарифів на пасажирські перевезення проводилася в жовтні 2014 року (на 12%). Тим часом дотепер фактичне зростання індексу споживчих цін становило 192,2%, індекс цін виробників промислової продукції – 206,3%.

«Таким чином, тільки в 2017 році «Укрзалізниця» отримала від перевезень пасажирів у дальньому сполученні 3,6 млрд грн збитку. Але навіть в таких умовах за останні чотири роки компанія майже вдвічі збільшила фонд заробітної плати залізничників і розширила соціальні гарантії для працівників», – зазначається у відповіді на запит агентства.

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