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У селі на Закарпатті 56 дітей захворіли на кір

Юлія Шпак

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У селі Чорна Тиса Рахівського району Закарпатської області зареєстровано спалах кору. Станом на 17 травня захворіло 56 учнів загальноосвітньої школи. Двоє дітей госпіталізовано, усі інші перебувають на амбулаторному лікуванні із легкою та середньої тяжкості формами перебігу хвороби. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

 

Перший випадок кору у населеному пункті зареєстровано у квітні 2018 року. За оперативними даними, у с.Чорна Тиса з початку 2018 року зареєстровано 66 випадків кору – усі серед дітей. У Рахівському районі за цей же період зареєстровано 166 випадків захворювання, у 149 із них хворіли діти.

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