Прем'єр обіцяє тестувати нові вакцини на собі і нардепах

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що згоден першим зробити необхідні за віком вакцинації під пильним оком телекамер, а також запропонував розпочати «хвилю» щеплень з нього та народних депутатів. Про це він заявив під час години запитань до уряду, передає «Главком».

«Сьогодні ми забезпечені всіма вакцинами, і працюємо над тим, щоби максимально провести вакцинацію українських громадян. Я перший буду робити ці вакцинації під телебачення, щоби ніхто нічого не лякався, тому що це – нормальний захист українських громадян, життя і здоров’я людей. І це є головним», – сказав Гройсман.

Глава уряду закликав «не «спихувати» це на Міністерство охорони здоров’я», а думати «про те, щоби внести зміни в національне законодавство, яке зробить щеплення обов’язковим».

«Але зробити таким чином, щоб у перший всплеск щеплення вакцин проходили прем’єр-міністр України і народні депутати. Щоби люди знали, що це – безпечно. І тоді – впроваджувати для людей», – наголосив Гройсман.