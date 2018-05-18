Через ремонтні роботи 12 вулиць Львова залишились без гарячої води

Сьогодні, 18 травня, ремонт теплової мережі на вул. Луганській без гаряча водопостачання будуть 12 вулиць Львова. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».
Перелік:
- вул.Білоцерківська буд. 10
- вул.Вигін буд. 1, 3
- вул.Дунайська буд. 6
- вул.Зелена буд. 115ж
- вул.Карбишева Д буд. 8
- вул.Липова Алея буд. 1, 11
- вул.Листопадна буд. 11, 16
- вул.Орлина буд. 8
- вул.Радість буд. 24
- вул.Раковського І буд. 10, 23
- вул.Угорська буд. 7, 9, 21, 21а
- просп.Червоної Калини просп буд. 7, 7а
Юлія Шпак