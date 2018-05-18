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Через ремонтні роботи 12 вулиць Львова залишились без гарячої води

Юлія Шпак

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Сьогодні, 18 травня, ремонт теплової мережі на вул. Луганській без гаряча водопостачання будуть 12 вулиць Львова. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

Перелік:

  • вул.Білоцерківська буд. 10
  • вул.Вигін буд. 1, 3
  • вул.Дунайська буд. 6
  • вул.Зелена буд. 115ж
  • вул.Карбишева Д буд. 8
  • вул.Липова Алея буд. 1, 11
  • вул.Листопадна буд. 11, 16
  • вул.Орлина буд. 8
  • вул.Радість буд. 24
  • вул.Раковського І буд. 10, 23
  • вул.Угорська буд. 7, 9, 21, 21а
  • просп.Червоної Калини просп буд. 7, 7а

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