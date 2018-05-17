Верховна Рада дозволила трансплантацію органів тільки за згодою донора

Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроект №2386а-1, яким пропонується дозволити трансплантацію органів після смерті донора за умови, що він заздалегідь надав письмову згоду на трансплантацію. За документ проголосували 255 парламентарів. Про це пише РБК-Україна.

Так, пропонується встановити, що після надання письмової згоди особі надається карта потенційного донора і інформація про нього вноситься в Єдину державну інформаційну систему трансплантації. Інформація буде конфіденційною. При цьому пропонується передбачити, що заява про надання дозволу на трансплантацію може бути відкликана заявником.

Передбачається, що при кожному закладі охорони здоров’я (акредитованому міністерством) будуть створені спеціалізовані об’єднання трансплантології, а також буде введено обов’язкове функціонування у цих закладах етичних комітетів.

У документі також встановлюється, що порушення встановленого законом порядку трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини і тварини буде каратися штрафом до 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати посади і займатися відповідною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Підкреслюється, що вилучення у людини шляхом примушування або обману органів з метою трансплантації буде каратися позбавленням волі до 5 років. За ті самі дії, вчинені щодо особи в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності, пропонується карати позбавленням волі на термін від 5 до 7 років.

Відзначимо, що документом передбачається, що за незаконну торгівлю органами та іншими анатомічними матеріалами каратимуть позбавленням волі на строк 5 років. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або участь у транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Варто підкреслити, що редакція до другого читання пом’якшила більшість видів покарань. Зокрема, порушення встановленого законом порядку трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини і тварини у редакції першого читання пропонувалося карати штрафом від 100 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. А незаконну торгівлю органами та іншими анатомічними матеріалами за попередньою змовою групою осіб, або участь в транснаціональних організаціях, які займаються такою діяльністю, пропонували карати позбавленням волі на термін від 8 до 12 років.