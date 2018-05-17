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Із Польщі депортують росіянку, яка розпалювала ворожнечу між поляками і українцями

Дарина Смеречанська

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Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало громадянку Російської Федерації Єкатєріну Ц., яка вела “ворожу діяльність” i, зокрема, розпалювала польсько-українську ворожнечу. Про це заявив речник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, передає УП з посиланням на Gazeta.pl.

 

Затримана росіянка перебувала в Польщі від 2013 року, передає.

Найближчим часом вона має бути депортована з країни. Крім неї, ще чотирьом особам заборонено в’їзд на територію Польщі. З матеріалів Агентства внутрішньої безпеки випливає, що ці п’ять осіб вели ворожу гібридну діяльність.

“П’ять згаданих осіб були залучені до спроби розпалювання польсько-української ворожнечі та просування російської пропаганди, пов’язаної з історичною політикою. Мова йде про спробу заміни або спробу просування російської версії, щоб вона була домінуючою версією. Ці люди вели роботу щодо зміцнення проросійських осередків, які перебувають у Польщі”, – сказав він.

У жовтні минулого року на вимогу глави Агентства внутрішньої безпеки з Польщі вислали громадянина РФ, запідозривши його в участі у гібридній війні проти країни.

 

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