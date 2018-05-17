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Сьогодні немовлятам, що народились у пологовому будинку № 1, дарували вишиванки

Олександр Косик

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Сьогодні, 17 травня, у День вишиванки, в міському комунальному клінічному пологовому будинку № 1, що на вул. Мечникова, 8 у Львові, відбулося «Свято вишиванки». Адміністрація пологового будинку, представники Клубу Успішних Жінок Львівщини та «Коло», а також «MEEST Group» привітали зі святом породіль, які в ці дні перебувають в пологовому, та подарували їхнім діткам вишиті сорочки.

 

«Така подія в нашому пологовому будинку відбувається уже третій рік поспіль завдяки ініціативі «MEEST Group», однак цього року до акції долучилися ще й інші організації, подарувавши матерям та їхнім діткам свято у такий чудовий день», — зазначила головний лікар міського комунального клінічного пологового будинку № 1 м. Львова Людмила Шекета.

Зазначимо, що діяльність міського комунального клінічного пологового будинку № 1 скерована на надання невідкладної медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим. Заклад має статус «Лікарня доброзичлива до дитини».

Фото: ЛМР

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