Національний однострій Ратуші та площі Ринок

Із нагоди Всесвітнього Дня Вишиванки депутати Львівської міської ради та чиновники мерії прийшли на сьогоднішнє засідання сесії у вишиванках.

Директор департаменту розвитку, начальниця управління культури Наталія Бунда всілася поміж депутатів «Самопомочі».

Депутат Олег Сорочкін також вигулює сьогодні вишиту сорочку.

В національній уніформі директор “Львівелектротрансу” Олег Береза.

Зажурена та елегантна директорка юридичного департаменту міськради Гелена Пайонкевич.

Поліцейський і депутат «УКРОПу» Ігор Зінкевич на варті слухань у чорній вишиванці.

Його колега по фракції Любомир Босаневич.

З-під лоба за дійством споглядає Петро Адамик – перший номер БПП, а поруч його колега по фракції, член постійної комісії із питань фінансів та планування бюджету Уляна Пак.

Частина депутатів «Самопомочі» слухає спікера та розглядає свіжу пресу.

Секретар постійної комісії екології та природокористування Оксана Динік.

Екс-лідер фракції «Самопомочі» Андрій Шевців.

Прототип бургомістра Андрій Москаленко.

Депутатка Богданна Зубрицька у вишитій сукні із паском.

Член постійної комісії із питань фінансів та планування бюджету Валерій Веремчук сьогодні в синьо-блакитній вишиванці.

У помаранчевих бусах член постійної комісії із питань архітектури, містобудування та охорони історичного середовища Любов Давидович.

Озирається член постійної комісії із питань фінансів та планування бюджету Ольга Посипанко.

Оригінально-візерунковий секретар міськради Анатолій Забарило.

Заступник голови постійної комісії культури, молодіжної політики та спорту Христина Паньків.

Григорій Козловський із колегами у кулуарах.

Меркель Львівської міськради, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк не всиділа на сесії і пішла фотографуватися.

Журналісти теж підтримали свято вишиванки.

У вишиванках сьогодні навіть скульптури чотирьох античних фонтанів площі Ринок, що у серці Львова.

У центрі міста чимало львів’ян у вишиванках.

Одягли у вишиванки навіть левів – «охоронців» Ратуші.

Під час цього перформансу виступили діти у національних строях.

Очільниця головного територіального управління юстиції у Львівській області Іванна Смачило також вигуляла вишите салатове плаття.

Масове фотографування працівників юстиції відбулося біля підніжжя пам’ятника Тарасові Шевченкові.

Фото: Андрій Котенський