Студентів Львова запрошують взяти участь у велопрощі

1-2 червня відбудеться студентська велопроща за маршрутом Львів – Сколе – Гошів – Стрий – Львів. Про це повідомляє Капеланство. Info.

Вік учасників велепрощі від 18 до 30 років. Організаційна зустріч відбудеться 29 травня о 19:00 у дзвіниці Студентського Храму Блаженного Священномученика Олексія – Зарицького. Також зазначається, що потрібна обов’язкова реєстрація: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdpflDEGLpV7dE72N…/viewform

Потрібно мати власний велосипед.

Вартість велопрощі : 200 грн + дорога.

Деталі на сторінці ЦСК (Fb) та за номером: 0969534963, отець Ігор.