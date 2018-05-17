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Іван Велійка: «Щоб закуповувати нові автобуси, тариф на проїзд у Львові має становити до 20 грн»

Соломія Головіна

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Голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка про те, що для оновлення автомобільного громадського транспорту у Львові потрібно суттєво піднімати тариф на проїзд:

«Щоби підприємства купували новий транспорт, по-перше, потрібна 100% компенсація за пільгове перевезення або відміна пільг. Ми говоримо про те, що пільг з 1 червня в автотранспорті не буде.

По-друге, має бути економічно обґрунтований тариф…На сьогоднішні день маємо економічно обґрунтований тариф електротранспорту – 5 грн. Користуючись простою логікою, тариф у автотранспорті повинен бути в 1,7 рази більший, тобто на сьогоднішній день він мав би становити 8 грн 50 грн. Це тариф окупності.

Якщо ми хочемо закупити нові автобуси, а в нашого міста є дуже чітка стратегія, це мають бути низькопідлогові автобуси середнього класу або великого,  найдешевший  – 2,2 млн грн. Щоби за 3 роки окупити такий автобус, вартість проїзду має становити 20 грн 50 коп., щоб окупити його за 5 років – 12 грн 50 коп. У великому автобусі за 5 млн грн. пасажиромісткість в півтори, а то й два рази більша, тому виходимо на ідентичний тариф, тому що складові, які входять у собівартість перевезення там значно більші ніж в автобусах, про які я вже згадував».

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