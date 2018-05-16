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Транспортний комітет ВРУ проголосував за рішення, щоб львівський аеропорт залишав собі 70% прибутку

Андрій Котенський

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Транспортний комітет ВРУ сьогодні розглянув і проголосував рішення про звернення до Кабінету міністрів щодо зниження відсотку відрахувань прибутку аеропорту до державного бюджету із 75 до 30%. Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту Ігор Васюник.

 

За словами нардепа Ігоря Васюника, це питання назріло через те, що новий термінал аеропорту «Львів», який будувався ще до Євро-2012, має ряд незавершених і не зданих в експлуатацію об’єктів.

«На найближчі роки аеропорт потребує капітальних інвестицій в розмірі 231 млн грн. Від цього залежить не лише подальший розвиток львівського летовища, але й безпосередня безпека самих пасажирів. Але, на жаль, аеропорт не в змозі за рахунок частини чистого прибутку, який залишається після усіх відрахувань, покрити ці видатки. Саме тому разом з колегами народними депутатами звернулись до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням внести зміни до постанови КМУ щодо порядку відшкодування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними підприємствами», – повідомив він.

Зокрема, Транспортний комітет запропонував Кабміну передбачити для ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького відрахування до державного бюджету частину чистого прибутку в розмірі 30%.

«Тобто, ми просимо, щоб 70% від чистого прибутку аеропорту залишались на підприємстві (на сьогодні залишається лише 25%) і були спрямовані на здійснення капітальних інвестицій та завершення будівництва. Таке рішення Кабмін раніше вже ухвалив щодо аеропорту «Бориспіль». За рахунок вивільнених коштів плануються: завершення ряду будівельних робіт та реконструкцій по інженерних мережах, самого аеродрому, придбання спецтехніки, необхідної для обслуговування великогабаритних повітряних суден», – повідомив Ігор Васюник.

На його думку цей крок дозволить збільшити пасажиропотік та кількість відправлених рейсів.

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