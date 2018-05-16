На Львівщині для воїнів проведуть міжнародну велопрощу

На Львівщині 25 травня відбудеться спільна міжнародна велопроща за участю військовослужбовців Збройних сил України, США та Канади. Про це інформує kapelanstvo.info.

Велопроща стартує о 9.00 із села Зубри (Пустомитівський район, Львівська область). А кінцевим пунктом буде історичний скарб наших країв – село Стільсько (Миколаївський район, Львівська область), на території якого виявлене одне з найбільших у Центрально-Східній Європі городище ІХ-ХІ ст.

Захід організовується з ініціативи Центру військового капеланства у рамках співпраці між капеланами ЗС України та Канади.