Бюджети ОТГ Львівщини зростають значно швидше, ніж обласний бюджет, - експерт

Переважна більшість об’єднаних територіальних громад показали свою ефективність. Так, у 2017 році до бюджетів ОТГ надійшло 164,4 млн грн, і у порівнянні з 2016 роком вони зросли аж на 56,1%. У той час як ріст надходжень по Львівській області у 2017 році склав 43,7%, тобто на 12,4% нижче ніж по ОТГ. Про це заявила консультант з фінансових питань Офісу реформ у Львівському регіональному відділенні Асоціації міст України Ярослава Пишник, передає прес-служба структури.

За її словами, така ж тенденція продовжується і в 1 кварталі 2018 року. До бюджетів ОТГ за 1 квартал поточного року надійшло 101,7 млн грн. І у порівнянні з 1 кварталом 2017 року бюджети громад зросли на 25,0 млн грн.

«Всі ці показники свідчать про успішне функціонування об’єднаних територіальних громад, адже фінансовий аспект є одним із найголовніших. І саме від нього залежить майбутнє громади. Наявність достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що територіальна громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для розвитку підприємництва, залучення інвестиційного капіталу, розробляти програми місцевого розвитку», – зазначила Ярослава Пишник.

Водночас консультант сказала, що навіть така позитивна динаміка розвитку ОТГ не сприяє швидкому утворенню в області нових громад.

«На зустрічах, які проводять консультанти проекту «Пульс», ми часто чуємо від керівників органів місцевого самоврядування, що внаслідок утворення ОТГ закриють школи, установи культури, охорони здоров’я тощо. Вони не розуміють чи не хочуть зрозуміти, що відповідальність за функціонування бюджетної сфери повністю залежить від роботи команди об’єднаної громади. І в діючих громадах не тільки не закривають бюджетні установи, але відкривають нові школи, дошкільні заклади. Чому?

А тому, що при використанні бюджетних коштів велика увага акцентується на необхідності формування найбільш оптимальної структури бюджетних видатків, створенні ефективного не надто чисельного управлінського апарату, здійсненні постійного аналізу витрачання бюджетних коштів і упередженні випадків їх нераціонального витрачання», – сказала Ярослава Пишник.

Нагадаємо, на Львівщині створено 35 об’єднаних територіальних громад, Жодної громади наразі немає у 7 районах області.