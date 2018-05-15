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В Україні 30% довідок про вакцинацію є фальшиві, - експерт ЮНІСЕФ

Юлія Шпак

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У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) заявляють, що кількість фальшивих довідок про вакцинацію в Україні складає близько 30%. Про це Радіо Свобода заявила медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

 

«Тобто в нас не лише охоплення щепленням невисокі, а ще й можна звідти прибрати кількість цих фальшивих довідок. Ми робили велике опитування як ЮНІСЕФ – цифри на диво високі. Тому я остерігаюсь, що якщо в нас запровадять «силовий» метод вакцинації, то він призведе лише до ще більшого зростання фальшивих документів», – заявила Булавінова в програмі «Свобода в Деталях» (спільний проект Радіо Свобода і Радіо НВ).

Експерт ЮНІСЕФ додала, що зараз у зв’язку із спалахом кору в Україні охоплення вакцинацією проти кору значно підвищилося.

«Люди стали в черги у поліклініки, щоб отримати вакцини. На кінець року охоплення було близько 95-97%, можна відняти фальшиві довідки, але все одно охоплення підвищилось», – сказала вона.

При цьому, як заявила Булавінова, охоплення вакцинацією проти дифтерії, правця і кашлюку складає близько 50%.

«Це дуже низьке охоплення, жахливо низьке. Так само низьке охоплення і проти гепатиту», – додала вона.

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