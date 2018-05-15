Мешканців Львівщини попереджають про сильні дощі та грози

Завтра, 16 травня, на території Львівської області будуть грози. Про це повідомляє Львівський обласний центр з гідрометеорології України, передає прес-служба ДСНС.

Вранці та вдень із збереженням до кінця доби сильні дощі, по півдню території подекуди дуже сильні; пориви вітру (південно-східний з переходом на південно-західний) та шквали 15 – 20 м/с.

16 – 17 травня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 – 1 м. При дуже сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.