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Луценко вніс подання на ще одного нардепа

Омелян Шевчук

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Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Сергія Дунаєва. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у своєму Facebook.

 

Повідомляється, що текст подання направлений Голові ВР та вже зареєстрований у парламенті.

«Дунаєв С.В., будучи народним депутатом, подавав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. В діях народного депутата вбачаються підстави для повідомлення про підозру за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації)», – йдеться в тексті подання.

Сарган додала, що досудове розслідування здійснює НАБУ під керівництвом САП.

Дунаєв – член депутатської фракції «Опозиційний блок».

11 травня Луценко анонсував, що цього тижня має підписати 3 подання на народних обранців і внести їх до Верховної Ради.

УП

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