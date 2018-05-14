В Україні стартувала реєстрація на ЗНО до магістратури

Сьогодні, 14 травня, розпочато реєстрацію вступників, які планують здобувати ступінь магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» та за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» для участі в єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) та/або єдиному вступному іспиті (ЄВІ). Про це повідомляє сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

Реєстрацію вступників для участі в ЄФВВ та/або ЄВІ здійснює Приймальна комісія закладу вищої освіти за допомогою спеціального сервісу, розробленого Українським центром оцінювання якості освіти. Доступ до сервісу – за логіном і паролем, отриманим від регіонального центру оцінювання якості освіти.

«Щоб зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ вступник має звернутися до одного із закладів вищої освіти, у якому бажає взяти участь у конкурсному відборі. Охочі взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та одночасно за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» мають подавати документи до приймальної комісії того закладу вищої освіти, який у 2018 році здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право», йдеться у повідомленні.

Також у Центрі зазначається, що реєстрація вступників триватиме з 14 травня по 5 червня 2018 року. Учасник уважається зареєстрованим для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ після отримання екзаменаційного листка.Для зареєстрованих учасників на сайті Українського центру створено інформаційну сторінку – «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ». Доступ до неї – за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, указаним у ньому.

Інформацію про пункт тестування, у якому вступник проходитиме вступні випробування, буде зазначено в запрошенні-перепустці, що з’явиться на інформаційній сторінці, не пізніше ніж за три тижні до дня проведення ЄФВВ та/або ЄВІ.

Пункти тестування створюватимуться в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області та Сєвєродонецьк Луганської області.

Основна сесія ЄВІ відбудеться 11 липня, ЄФВВ – 13 липня. Початок процедури – о 10:00 год. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год.