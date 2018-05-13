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Уляна Супрун: «Дуже важливо, щоб медики постійно навчалися та удосконалювали свої знання»

Вероніка Рой

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В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун про медичну освіту:

«Зараз ми змінюємо умови вступу до медичних закладів: вже підвищили бали ЗНО до 150.Таким чином вступати будуть найкращі. Також ми додали до КРОК 1,2,3 іспити  IFOM – це іспити, які складають студенти америнських медичних закладів. Ми додали знання англійської мови та екзамен клінічних та практичних знань, який буде складатися студентами на шостому курсі. Таким чином ми підвищуємо вимоги до кожного студента-інтерна медичного закладу .

Окрім цього, хочемо запропонувати ліцензування лікарів. Там будуть певні вимоги, які медики повинні  виконувати і таким чином це буде постійна освіта для лікарів після завершення медичного закладу.

Ні для кого не секрет, що нас не лікують стіни чи апаратура, нас лікують лікарі – люди. Сьогодні дуже важливо, щоб медики постійно навчалися, удосконалювали знання,виїжджали на конференції, багато читали медичної літератури. Адже, коли ми, як пацієнти, побачимо у лікарі освічену людину, то зможемо довіряти йому».

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