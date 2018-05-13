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Фінляндію визнали країною з найчистішим у світі повітрям

Олександр Косик

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У Фінляндії найкраща у світі якість повітря. Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я, пише Європейська правда.

 

Вміст мікрочастинок пилу в Фінляндії в середньому становить 6 мікрограмів на кубічний метр, що є найнижчим показником в світі.

Поруч з Фінляндією по чистоті повітря розташувалися Естонія, Швеція, Норвегія та Ісландія.

Найгірше справи з якістю повітря йдуть в Уганді, Монголії, Катарі і Камеруні.

Зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров’я проводила дослідження в період з 2008 по 2016 роки в 100 країнах світу.

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