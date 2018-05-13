1 бал від Кіпру та 8 від Росії. Як європейці проголосували за MELOVIN?

Представник України MELOVIN посів 17 місце у фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018, набравши у сумі 130 балів, при тому лише 11 від професійного жюрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на профільний портал Eurovisionworld.com.

На відміну від голосування професійного журі, MELOVIN отримав значно більше балів від телеглядачів.

Найменшу кількість балів український виконавець отримав: від телеглядачів Болгарії — 1 бал;

Кіпр — 2 бали від глядачів;

Австрія — 3;

Вірменія, Македонія, Португалія та Франція у телеголосуванні дали Україні — 4 бали;

Сан-Маріно — 5 балів;

Глядачі у Ізраїлі та Чорногорії — 7 балів;

8 балів Україна отримала у телеголосуванні від Грузії, Італії, Азербайджану та Росії;

10 балів — від Молдови.

Максимальний бал, а саме — 12 балів, український представник отримав від глядачів Білорусі, Польщі та Чехії.