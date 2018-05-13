1 бал від Кіпру та 8 від Росії. Як європейці проголосували за MELOVIN?

Представник України MELOVIN посів 17 місце у фіналі міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018, набравши у сумі 130 балів, при тому лише 11 від професійного жюрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на профільний портал Eurovisionworld.com.
На відміну від голосування професійного журі, MELOVIN отримав значно більше балів від телеглядачів.
Найменшу кількість балів український виконавець отримав: від телеглядачів Болгарії — 1 бал;
Кіпр — 2 бали від глядачів;
Австрія — 3;
Вірменія, Македонія, Португалія та Франція у телеголосуванні дали Україні — 4 бали;
Сан-Маріно — 5 балів;
Глядачі у Ізраїлі та Чорногорії — 7 балів;
8 балів Україна отримала у телеголосуванні від Грузії, Італії, Азербайджану та Росії;
10 балів — від Молдови.
Максимальний бал, а саме — 12 балів, український представник отримав від глядачів Білорусі, Польщі та Чехії.
Олександр Косик