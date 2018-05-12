Небайдужих просять допомогти врятувати життя маленької Соломійки

4-річна львів’янка Соломійка Лозинська потребує термінової операції. Для її порятунку потрібно якнайшвидше зібрати чималу суму, тому близькі та рідні просять небайдужих про допомогу.

«Маля від народження перенесло безліч операцій (вади суглобів ніжок, бракувало 1 хребця). Операція, терапія, реабілітація, і так по колу. Батьки з родичами, Дударики і близьке коло допомагали. Суми зашкальні. А зараз єдина нирка маляти відмовляє.

Батько Соломійки – працівник і співак-соліст капели «Дударик» Назар Лозинський. Тепер і нам потрібна допомога. Прошу Вас про допомогу», – написав на своїй сторінці у Facebook керівник хорової капели «Дударик» Дмитро Кацал.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:

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Христина Лозинська (мама дівчинки)