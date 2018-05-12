Міжміські маршрутки їздитимуть до аеропорту «Львів»?

Голова правління директорів авіакомпанії Ernest Airlines, керівниця Львівського аеропорту та очільник Львівщини провели ділову зустріч, на якій обворили перспективу з’єднання автобусними маршрутами МА «Львів» з містами області. Про це повідомляє прес-служба аеропорту, передає Львівьский портал.

Основним питанням, яке обговорювалось на зустрічі, було з’єднання автобусними маршрутами МА «Львів» з іншими містами області та суміжних регіонів. Воно є важливим, як для авіакомпанії так і для пасажирів, адже багато з них потім змушені добиратися до своїх домівок з пересадками через залізничний чи автовокзал. Також воно важливе для розвитку аеропорту, як західноукраїнського авіаційного хабу.

Пропозицію про те, щоби міжміські та міжобласні автобуси приїжджали в аеропорт після прибуття рейсів, де багато іногородніх пасажирів, генеральний директор летовища Тетяна Романовська внесла на розгляд влади області вже давно. Було проведено ряд робочих зустрічей, результатом яких стали певні напрацювання. Тому, можна сподіватися, що розмова голови Львівської ОДА Олега Синютки із головою правління директорів авіакомпанії Ernest Airlines Чаді Ель Таніром значно пришвидшить реалізацію цієї корисної для людей ідеї.

Окрім обговорення перспективи розвитку мережі автобусних маршрутів до аеропорту «Львів», на зустрічі також йшлося про збільшення частоти авіарейсів.