Укрзалізниця просять громадян бути максимального уважними на колії

Для збереження життя та здоров’я громадян, забезпечення цілісності рухомого складу в процесі експлуатації та недопущення виникнення аварійних випадків, філія «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» закликає мешканців області до обачності та обережності під час експлуатації швидкісних поїздів.

Основними причинами травмування громадян на залізниці залишається порушення ними правил безпеки. Це, зокрема, перехід залізничних колій перед потягом, що наближається, ходіння безпосередньо по коліях або близько до них (на відстані менше п’яти метрів до крайньої рейки), знаходження надто близько до крайньої платформи (менше, ніж півметра) під час проходження поїзда, ігнорування заборонних звукових та світлових сигналів залізничних переїздів.

Окрім того, на усунення наслідків вандалізму над швидкісними поїздами Інтерсіті+ та Інтерсіті і втручання сторонніх осіб витрачаються мільйони гривень. За час експулуатіції швидкісних поїздів Інтерсіті+ та Інтерсіті, з 2012 року, у результаті кидання у поїзд, що рухається, важких предметів (найчастіше – каменів), пошкоджено 570 бокових салонних вікон та 45 лобових стекол кабін керування електропоїздом.

За період експлуатації вищевказаних поїздів на заміну бокових салонних вікон витратили 4 255 012,03 грн, відновлення лобового скла – 7 220 905,69 грн. Це не враховуючи кошти, які витрачаються на утримання електропоїздів при невиході в рейс (близько 28 тис грн. на добу), недотримання доходів від перевезень (близько 300 тис грн/рейс), тощо.

З метою недопущення виникнення аварійних випадків, проводиться системна робота із забезпечення безпеки руху, постійно здійснюється підвищення кваліфікації працівників. Однак, питання уникнення протиправних хуліганських дій найбільше залежить від відповідальності та обачності громадян.

Важливою також є виховна роль батьків, адже залізнична колія – не місце для ігор. Пустощі поблизу залізниці часто можуть мати трагічні наслідки.

Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» ПАТ «Укрзалізниця» попереджає, що дії хуліганів не лише наносять значну матеріальну шкоду державі та дискомфорт пасажирам, але й несуть загрозу безпеці руху, чим наражають пасажирів, персонал залізниці та самих себе на небезпеку.

Закликаємо громадян, які стануть свідками актів незаконного втручання в діяльність залізничного транспорту та вандалізму, повідомлять про ці випадки залізничників та працівників поліції. Правопорушники нестимуть відповідальність за законодавством.