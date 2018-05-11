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Мешканці декількох вулиць у Львові залишились без водопостачання: перелік

Вероніка Рой

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Через  витік на вул. Родини Крушельницьких,12-14 без водопостачання залишились деякі вулиці Львова. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

Орієнтовно до 16.00 год водопостачання буде відключено на:

  • вул.Грицая Д ген – Всі будинки
  • вул.Корольова С – Всі будинки
  • вул.Коциловського Й – Всі будинки
  • вул.Олеся О – Всі будинки
  • вул.Ольжича О – Всі будинки
  • вул.Переяславська – Всі будинки
  • вул.Родини Крушельницьких – Всі будинки
  • вул.Слободівни М – Всі будинки
  • вул.Теліги О – Всі будинки

Також буде відключення водопостачання у зв’язку із заміною водопроводу на вул.Котлярська Орієнтовний час включення води о 15.00 год:

  • вул.Котлярська – Всі будинки
  • вул.Куліша П – Всі будинки
  • вул.Таманська – Всі будинки
  • вул.Шпитальна – Всі будинки

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