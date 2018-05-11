Мешканці декількох вулиць у Львові залишились без водопостачання: перелік

Через витік на вул. Родини Крушельницьких,12-14 без водопостачання залишились деякі вулиці Львова. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».
Орієнтовно до 16.00 год водопостачання буде відключено на:
- вул.Грицая Д ген – Всі будинки
- вул.Корольова С – Всі будинки
- вул.Коциловського Й – Всі будинки
- вул.Олеся О – Всі будинки
- вул.Ольжича О – Всі будинки
- вул.Переяславська – Всі будинки
- вул.Родини Крушельницьких – Всі будинки
- вул.Слободівни М – Всі будинки
- вул.Теліги О – Всі будинки
Також буде відключення водопостачання у зв’язку із заміною водопроводу на вул.Котлярська Орієнтовний час включення води о 15.00 год:
- вул.Котлярська – Всі будинки
- вул.Куліша П – Всі будинки
- вул.Таманська – Всі будинки
- вул.Шпитальна – Всі будинки
Вероніка Рой