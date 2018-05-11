Мешканці декількох вулиць у Львові залишились без водопостачання: перелік

Через витік на вул. Родини Крушельницьких,12-14 без водопостачання залишились деякі вулиці Львова. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

Орієнтовно до 16.00 год водопостачання буде відключено на:

вул.Грицая Д ген – Всі будинки

вул.Корольова С – Всі будинки

вул.Коциловського Й – Всі будинки

вул.Олеся О – Всі будинки

вул.Ольжича О – Всі будинки

вул.Переяславська – Всі будинки

вул.Родини Крушельницьких – Всі будинки

вул.Слободівни М – Всі будинки

вул.Теліги О – Всі будинки

Також буде відключення водопостачання у зв’язку із заміною водопроводу на вул.Котлярська Орієнтовний час включення води о 15.00 год: