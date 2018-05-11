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«Інтеру» призначили позапланову перевірку через концерт до 9 травня

Юлія Шпак

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Сьогодні, 11 травня, Національна рада розглянула результати моніторингу ефіру телеканалу «Інтер» за 9 травня і призначила йому позапланову перевірку. Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

 

До регуляторного органу, повідомив голова Національної ради Юрій Артеменко, надійшли численні листи, зокрема звернення Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, скарги громадян, а також заява однієї із політичних партій, у яких йдеться про те, що зміст передачі телеканалу «Інтер», а саме концерту «Перемога. Одна на всіх», принижує гідність громадян України, розпалює ворожнечу і закликає до підриву цілісності держави.

Національна рада перевірить телеканал на дотримання ним вимог закону і після цього ухвалить відповідне рішення.

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