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Під Львовом невідомі спалили ромський табір, - омбудсмен

Вероніка Рой

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Вчора, 9 травня, невідомими особами було спалено ромський табір, розташований поруч із смт Рудне Залізничного району м. Львова. У результаті цього було знищено майно ромів, а самі жителі табору були змушені залишити  поселення. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

 

У зв’язку з цим, обдсмен звернулася до керівництва Головного управління Національної поліції у Львівській області з проханням вжити заходів реагування відповідно до вимог законодавства за означеними фактами, а також гарантувати публічну безпеку і порядок у смт Рудне Залізничного району м. Львова.

«Викликає занепокоєння Уповноваженого з прав людини продовження тенденції до збільшення кількості інцидентів на ґрунті нетерпимості щодо представників ромської національної меншини», – йдеться у заяві.

Водночас у Головному управлінні Нацполіції Львівської області факт підпалу табору ZAXID.NET не підтвердили. За словами речниці Нацполіції Світлани Добровольської, у зведеннях поліції інформації про цей підпал немає.

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