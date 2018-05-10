Під Львовом невідомі спалили ромський табір, - омбудсмен

Вчора, 9 травня, невідомими особами було спалено ромський табір, розташований поруч із смт Рудне Залізничного району м. Львова. У результаті цього було знищено майно ромів, а самі жителі табору були змушені залишити поселення. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

У зв’язку з цим, обдсмен звернулася до керівництва Головного управління Національної поліції у Львівській області з проханням вжити заходів реагування відповідно до вимог законодавства за означеними фактами, а також гарантувати публічну безпеку і порядок у смт Рудне Залізничного району м. Львова.

«Викликає занепокоєння Уповноваженого з прав людини продовження тенденції до збільшення кількості інцидентів на ґрунті нетерпимості щодо представників ромської національної меншини», – йдеться у заяві.

Водночас у Головному управлінні Нацполіції Львівської області факт підпалу табору ZAXID.NET не підтвердили. За словами речниці Нацполіції Світлани Добровольської, у зведеннях поліції інформації про цей підпал немає.