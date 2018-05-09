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У Петра Симоненка вилучили зброю та агітки

Омелян Шевчук

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СБУ провела обшук у керівника компартії Петра Симоненка за підозрою у державній зраді. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

 

«У рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 ККУ (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, а також змова про вчинення таких дій. Караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років – ред.) та ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України… шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років – ред.) слідчими СБУ проведено обшуки у громадянина України Петра Симоненка», – йдеться у повідомленні.

Під час слідчих дій разом із агітаційними матеріалами, спрямованими на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, також вилучено предмети, схожі на пістолет АПС з глушником та 120 патронів до нього.

Голова СБУ Василь Грицак зазначив, що «кремлівський вірус проплачених «держпереворотів» в Україні знайшов черговий «організм». Але, на відміну від попередників, московські куратори гранатомета Симоненку вже не довірили, адже самі цілком усвідомлюють бутафорність чергового претендента на роль російської «Аврори» в Києві».

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