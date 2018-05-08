Петро Порошенко: «Отримавши автокефалію Української Православної Церкви, ми повернемося до витоків своєї історії»

Президент України Петро Порошенко про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви:

«Ми не проти когось. Візьміть церкву – кожна країна повинна мати свою власну. Виявляється, лише Україна, Білорусь і Молдова не мають такого права. Перед початком війни з Росією внутрішні сутички всередині православної церкви може й були б прийнятними. Але внаслідок російської агресії – більше ні. Російська православна церква діє за дорученням Росії.

Я сподіваюся, що моє звернення до Варфоломія, константинопольського Патріарха, принесе позитивний результат і надасть нам право на власну автокефальну церкву. Українську церкву було утворено 1000 років тому у Константинополі. Ми просто повертаємось до витоків.

Це має важливе значення для незалежності України, адже нарешті українці отримають право власноруч визначати церковну ієрархію і те, за якого Патріарха молитися».