Де і чому на Львівщині помирає найбільше немовлят

За минулий рік на Львівщині померло на 49 немовлят більше, аніж попереднього року. За рік в регіоні померло 232 дитини першого року життя. Про це йдеться у відповіді Департаменту охорони здоров’я ЛОДА на інформаційний запит журналістів Дивись.info.

За даними ДОЗ, статистика смертності дітей першого року життя за останній рік погіршилася на 35% (!) при тому, що й народжуваність стала меншою.

В Україні показник дитячої смертності менший, аніж середній у світі. Львівщина ж має трохи вище від середнього показники по Україні. Якщо дивитися статистику по роках, то після поліпшення ситуації у 2016 році, регіон знову отримав високі показники дитячої смертності у 2017-му. Тож, у Львівській області у віці від 0 до 1 року у 2015 році померло 232 дитини; 2016 року – 183 дитини, 2017-го – 232 дитини.

При цьому, за статистичними даними департаменту статистика народжуваності за три роки теж погіршилася.

«За 2017 рік у Львівській області народилось живими 25002 дітей ( у порівнянні з 2016 на 7,9 % менше); померло 232 дітей першого року життя, що на 49 дітей (на 26,7%) більше у порівнянні з відповідним періодом 2016 року, – йдеться у відповіді ДОЗ ЛОДА.

Показник смертності дітей першого року життя за 2017 рік становить 9,02%, він збільшився на 35,06% у порівнянні з 2016 роком. Серед 232 зареєстрованих померлих дітей першого року життя на території Львівської області 6 дітей з інших областей України. Редукований показник становить 8,79‰».

Чому помирають немовлята

У Департаменті охорони здоров’я ЛОДА пояснили також основні причини, через які помирають немовлята на Львівщині. «Ключовими причинами смерті є окремі стани, що виникають в перинатальному періоді та природжені вади розвитку, що насамперед пов’язано з якістю життя та станом здоров`я матерів і впливає на виношування вагітності», – йдеться у відповіді.

Медики називають наступні причини смерті малюків на Львівщині:

І місце – окремі стани, що виникають в перинатальному періоді – 64,2% (у порівнянні з відповідним періодом 2016року збільшення питомої ваги на 10,1 %);

ІІ місце – вроджені вади розвитку – 21,5% зменшення питомої ваги на 10,7%;

ІІІ місце – інфекційні захворювання – 4,7% збільшення питомої ваги на 2,6%,

ІV місце – травми – 3,8% збільшення питомої ваги на 2,2%.

При цьому, за даними медиків, не всі немовлята помирають безпосередньо у лікарнях чи пологових відділеннях. За даними ДОЗ, 2017 року 19 малюків померли вдома, ще четверо – поза закладами охорони здоров’я.

Структура причин смерті вдома:

вірусна інфекція, не уточнена – 4 (21,0%);

синдром раптової смерті грудної дитини – 4 (21,0%);

травми та отруєння – 3 (15,7%);

вроджені вади розвитку – 2 (10,5%);

інші уточнені розлади з боку мозку у новонародженого – 2 (10,5%);

гострий бронхіт – 1 (5,2%);

адреногенітальні порушення – 1 (5,2%);

хронічний тубуло-інтерстиціальний нефрит – 1 (5,2%);

бронхолегенева дисплазія – 1 (5,2%).