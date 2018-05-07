У сквері на Ряшівській замінять знищені лавочки

У сквері на Ряшівській встановлять нові лавочки, бо попередні понищили мешканці. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили у Залізничній районній адміністрації, у сквері на вул. Ряшівській встановлять більше 20 лавочок.

«Оскільки ті лавочки, які зараз встановлені у парку, є вандально знищені нашими мешканцями, ми змушені негайно їх замінити. За рахунок загального фонду міського бюджету до 1 червня у парку мають встановити приблизно 20−22 лавочки. Також ми облагороджуємо парк, малюємо бардюри та ремонтуємо доріжки», — повідомила заступник голови Залізничної районної адміністрації Ірина Джурик.